Önce intihar notu sonra cesedi bulundu!

Bilecik'in Söğüt ilçesinde geçen çarşamba gününden bu yana kayıp olan lise öğrencisi Kemal Kara'nın (16) çantası ve defterine yazdığı intihar notu, gölet kenarında bulundu

Önce intihar notu sonra cesedi bulundu!

Söğüt Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Kemal Kara, geçen çarşamba günü okuldan eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polisin arama çalışmaları sürerken, Kemal Kara'nın okul çantası ile bir deftere yazdığı not ilçe yakılarındaki gölet kenarında bulundu. Notta "Çok güzel hayatım oldu. Aileme hiç kızgın değilim. Hiç kimsenin suçu yok; yemin ederim. Aslında birkaç kişiyi öldürüp öyle intihar edecektim ama kimseye zarar vermek istemedim. Bu kararı hayattan sıkıldığım için verdim. Anne seni çok seviyorum" yazdığı belirlendi.

Yetkililer, Yalova'dan gelecek olan Sualtı Arama Kurtarma ekibinin gölette arama yapacağını belirtti.

CESEDİ BULUNDU

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, geçen çarşamba gününden bu yana kayıp olan, dün çantası ve defterine yazdığı intihar notu gölet kenarında bulunan lise öğrencisi, 16 yaşındaki Kemal K.'nın cesedi dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.

Söğüt Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Kemal K., geçen çarşamba günü okuldan eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polisin arama çalışmaları sürerken, Kemal K.'nın okul çantası ile bir deftere yazdığı, 'Çok güzel hayatım oldu. Aileme hiç kızgın değilim. Hiç kimsenin suçu yok; yemin ederim. Aslında birkaç kişiyi öldürüp öyle intihar edecektim ama kimseye zarar vermek istemedim. Bu kararı hayattan sıkıldığım için verdim. Anne seni çok seviyorum' yazılı not ilçe yakınlarındaki Ertuğrulgazi Göleti kenarında bulundu.

Kemal K.'nın cesedi de bugün dalgıçlar tarafından Ertuğrulgazi Göleti'nden çıkarıldı. Ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #intihar notu #bilecik
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