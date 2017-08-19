Önce kavunu sonra sevgilisini kesti!

Konya'da Karapınar İlçesi Adalet Mahallesi Muhtarı 53 yaşındaki Mustafa Çakan, sevgilisi 45 yaşındaki Hacer Göral'ı, birlikte yedikleri kavunu kestiği bıçakla boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdü. Aynı bıçağı kendine saplayarak intihara kalkışan Mustafa Çakan, hastanede tedaviye alındı

Olay, bugün saat 09.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Konya- Antalya Çevre yolunda meydana geldi. Karapınar İlçesi'nde fırıncılık yapan evli ve 3 çocuk babası olan Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakan, 5 yıldır ilişkisi bulunan eşinden boşanan 3 çocuk annesi sevgilisi Hacer Göral ile birlikte yönetimindeki 42 JD 310 plakalı otomobille, Antalya- Çevre yolu Kozağaç Mevkii yakınında gelip, aracını yolun kenarına park etti. Yolda gelirken aldıkları kavunu bir ağacın altına oturup yemeye başlayan iki sevgili arasında iddiaya göre mobilya alımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Çakan, kavunu kestiği bıçakla otomobile doğru kaçmaya başlayan Hacer Göral'a saldırdı. Çakan elindeki bıçağı aracın ön koltuğundaki Göral'ın boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine peş peşe sapladı. Sevgilisi kanlar içinde yere düşünce Mustafa Çakan bu kez bıçağı kendi vücuduna saplayarak intihara kalkıştı.



Yoldan geçenler iki kişiyi kanlar içinde görünce hemn polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Hacer Göral'ın biri boğazına olmak üzere 4 bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Vücuduna sapladığı 3 bıçak darbesiyle yaralanan Mustafa Çakan da ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.



Polis, yaptığı incelemede kadının sol avucunun içinde ıslak mendil ve yediği kavununda yere düşmüş olduğunu belirledi.



MOBİLYA SATIN ALMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR



Mustafa Çakan'ın, polise verdiği ilk ifadesinde dün gece sevgilisi Hacer Göral'ın evinde kaldığını ve evde sevgilisinin çocukları ve kardeşiyle birlikte oturup sohbet ettiklerini, burada sevgilisi Göral'ın, yeni mobilya almasını ve sürekli birlikte yaşamak istediğini söylediğini ileri sürdü. Sabah da sevgilisiyle birlikte mobilya satın almaya çıktıklarını belirten Çakan, "Mobilyacılar kapalıydı açılınca kadar zaman geçirmek için kavun yemeye gittik. Kavunu doğrayıp bir dilim kendime bir dilimde ona verdim. 'Beni kavunla mı kandıracaksın, benim evime bundan sonra her gün geleceksin, değilse senin kızlarını, torunlarını satarım' deyip küfür etti. O sırada kendimi kaybettim ve bıçakla saldırdım. Sonra onu kanlar içinde görünce bıçağı kendime sapladım. Çevredekiler gelip yardım etti'' dedi.





15 GÜN ÖNCE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ



Sevgilisi tarafından öldürülen Hacer Göral'ın, daha önce Karapınar'da oturduğu eşinden boşandığı ve 2 yıl önce Konya'ya taşındığı belirtildi.



Hacer Göral'ın, yaklaşık 15 gün öncede merkez Selçuklu İlçesi Bosna Herkes Polis Merkezi'ne giderek, kendi oğlu ve sevgilisi Mustafa Çakan tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayette bulunduğu, oğlu ve sevgilisi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.