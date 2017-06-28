Önlemler sayesinde bayramda ölüm sayısı azaldı

Trafikte alınan yoğun önlemler ve sıkı denetimlerle Ramazan Bayramı tatili süresince ölümlü trafik kazaları sayısında düşüş yaşandı. Son 10 yılda kazaların yoğun olduğu 20 kara noktada, havadan takip ve 10 kilometrede bir denetim ekiplerinin görevlendirilmesi sonucu ölümlü trafik kazası meydana gelmedi

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıl Ramazan Bayramı tatili süresince günlük ortalama 459 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 16 kişi hayatını kaybederken bin 62 kişi ise yaralandı. Bayram tatili süresince gerçekleşen bin 837 trafik kazasında 62 kişi hayatını kaybederken 4 bin 247 kişi yaralandı.



Son 13 yılda bayram tatillerinin 4 güne denk geldiği 2004, 2005, 2007, 2009, 2012 ve 2015 yılları Ramazan Bayramı trafik kazası verilerine göre, söz konusu dönemlerde ortalama bin 681 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ortalama 97 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 858 kişi de yaralandı.



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