Onun gibi 102 bin 949 öğrenci ağladı!

ÖSYM , dün YGS sonuçlarını açıkladı. Sınav sonrası ÖSYM istatistikleri de açıkladı. Buna göre bu yıl 102 bin 949 aday başvurusunu yaptığı ve de sınav ücretini ödediği halde sınava giremedi. Bunun sebebinin içinde 15 dakika kuralının da olduğu tahmin ediliyor. Birçok öğrenci sınava 15 dakika kala gelmesine rağmen, sınav yapılan sınıflarına alınmamış ve kapı önünde kalmıştı. Bazı öğrenciler bunun üzerine kapı önünde gözyaşlarına boğulmuştu.



Testlerin ortalamaları

Adayların yüzde 47,60'ı kız, yüzde 52,40'ı erkek

Adayların yüzde 43,99'u son sınıf öğrencisi



LYS başvuruları

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2017-YGS) sonuçlarına göre, YGS'ye giren 2 milyon 162 bin 895 adaydan 2 milyon 161 bin 438'inin puanı hesaplandı.ÖSYM istatistiklerine göre, ÖSYS'ye başvuran 2 milyon 265 bin 844 adaydan 102 bin 949'u başvurusunu yapıp sınav ücretini ödediği halde sınava girmedi. Geçen yıl başvurusunun ardından sınav ücretini ödediği halde sınava girmeyen aday sayısı 61 bin 482 olmuştu. Bu yılki YGS'de 103 bin 492 aday ise başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini ödemediği için sınava girmedi. Geçen yıl bu sayı 62 bin 822 olmuştu.Lise son sınıf öğrencileri arasında geçen yıl 4 bin 622 aday başvurusunu yapıp sınav ücretini ödediği halde sınava girmezken bu yıl bu rakam 8 bin 976 oldu.Sınava giren adaylardan 2 milyon 161 bin 438'inin puanı hesaplandı, bin 457 adayın sınavı geçersiz sayıldı. Geçen yılki YGS'de 473 adayın sınavı geçersiz sayılmıştı.YGS-1'de adayların 1 milyon 301 bin 126'sı 150 ve üzeri, 773 bin 322'si 180 ve üzeri, YGS-2'de adayların 1 milyon 308 bin 936'sı 150 ve üzeri, 762 bin 359'u 180 ve üzeri, YGS-3'te 1 milyon 824 bin 654'ü 150 ve üzeri, 1 milyon 476 bin 908'i 180 ve üzeri, YGS-4'te 1 milyon 805 bin 711'i 150 ve üzeri, 1 milyon 426 bin 897'si 180 ve üzeri, YGS-5'te adayların 1 milyon 726 bin 622'si 150 ve üzeri, 1 milyon 317 bin 761'i 180 ve üzeri, YGS-6'da 1 milyon 573 bin 155'i 150 ve üzeri, 1 milyon 84 bin 651'i 180 ve üzeri puan aldı.Herhangi bir puan türünde 150 ve üzeri puan alan aday sayısı 1 milyon 846 bin 845 iken 180 ve üzeri puan alan aday sayısı 1 milyon 506 bin 479 oldu.Bu yılki YGS adaylarının Türkçe, temel matematik ve fen bilimleri testlerindeki ortalamaları, geçen yılki ortalamalara göre düştü; sosyal bilimler testindeki ortalama ise yükseldi.Sınavda puanı hesaplanan adayların, Türkçe testinden ortalamaları 17,278, standart sapmaları 8,758, sosyal bilimlerden ortalamaları 12,308, standart sapmaları 7,67, temel matematikten ortalamaları 5,128, standart sapmaları 7,456, fen bilimlerinden ortalamaları 4,611, standart sapmaları 7,594 oldu.Geçen yıl ise YGS adaylarının ortalamalar şu şekilde gerçekleşmişti:"Sınavda puanı hesaplanan adayların, Türkçe testinden ortalamaları 19,101, standart sapmaları 8,379, sosyal bilimlerden ortalamaları 10,752, standart sapmaları 7,359, temel matematikten ortalamaları 7,891, standart sapmaları 9,796, fen bilimlerinden ortalamaları 4,697, standart sapmaları 8,068."Puanı hesaplanan adayların yüzde 86,93'ü 150 ve üzeri, yüzde 70,91'i 180 ve üzerinde puan aldı.YGS adaylarının yüzde 47,60'ını kızlar, yüzde 52,40'ını erkekler oluşturdu. Kız adayların yüzde 88,60'ı 150 ve üzerinde, yüzde 73,72'si 180 ve üzerinde, erkek adayların ise yüzde 82,58'i 150 ve üzerinde, yüzde 66,04'ü 180 ve üzerinde puan aldı.Adayların yüzde 43,99'unu lise son sınıf öğrencileri, yüzde 28,02'sini lise mezunları, yüzde 18,68'ini üniversite öğrencileri, yüzde 7,81'ini üniversite mezunları, yüzde 1,50'sini de yüksek öğrenimden kaydı silinenler oluşturdu.Lise son sınıf düzeyinde adayların yüzde 82,46'sı 150 ve üzeri, yüzde 66,25'i 180 ve üzeri, lise mezunu adayların yüzde 83,04'ü 150 ve üzeri, yüzde 65,16'sı 180 ve üzeri, üniversite öğrencilerinin yüzde 92,31'i 150 ve üzeri, yüzde 78,75'i 180 ve üzeri, üniversite mezunlarının yüzde 94,96'sı 150 ve üzeri, yüzde 85,33'ü 180 ve üzeri, yükseköğrenimden kaydı silinen adayların yüzde 82,94'ü 150 ve üzeri, yüzde 61,36'sı 180 ve üzeri puan aldı.YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak.YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.