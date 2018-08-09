Ordu'da kabus sürüyor. Anonslarla uyarılar yapılıyor

Ordu'nun Ünye ilçe merkezindeki Tabakhane Deresi'nin debisi yağış dolayısıyla yükseldi

Ordu'da kabus sürüyor. Anonslarla uyarılar yapılıyor
09 Ağustos 2018 Perşembe 16:05

Sağanağın devam ettiği ilçedeki Tabakhane Deresi'nin debisi, yaklaşık bir saat önce yükselmeye başladı.

Ekipler, derenin üzerinde bulunan köprüleri araç ve yaya trafiğine kapattı.

Belediye ekipleri, derenin taşma ihtimali dolayısıyla vatandaşları can ve mal güvenlikleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde anonslarla uyarıyor.

Derenin etrafında bulunan ev ve iş yerlerinin zemin katlarının da boşaltılması isteniyor.

Selin köprülerin altına taşıdığı molozların temizlenmesi amacıyla iş makineleri yardımıyla çalışma yapılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu #ünye #sel #yağmur
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