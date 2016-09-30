3 MEHMETÇİN KANI YERDE KALMADI

Haber Kaynağı: DHA

Ordu’nun Mesudiye İlçesi ve Sivas Koyulhisar sınır hattındaki Kalınpınar Yaylası kırsalında dün gece yarısı, bir grup PKK'lı terörist ile bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçlerinin ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren 6 PKK’lı terörist ölü ele geçirildi. Havanın sisli olması nedeniyle gece teröristlerin cesetleri çatışma bölgesinden alınamadı.Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri zırhlı araçlarla şafak vaktiyle çatışmanın olduğu araziye girdi. Ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinden 1 M 16 otomatik tüfek, 5 Kalaşnikof tüfek, çok sayıda şarjör ve mermi, yaşam malzemesi, örgütsel doküman ile sırt çantaları ele geçirildi. Çatışmada ölü ele geçen 6 PKK’lı teröristin Sivas Koyulhisar İlçesi üzerinden Ordu'nin Mesudiye İlçesi kırsalına geçiş yapmak istedikleri sırada güvenlik güçleri tarafından tesbit edildiği belirtildi.Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da, makamında düzenlediği basın toplantısında 6 PKK’lının öldürüldüğü operasyonun detaylarını anlattı. PKK’nın Karadeniz’de kesinlikle başarılı olamayacağını vurgulayan Vali Balkanlıoğlu şunları söyledi:“Terör örgütünün Karadeniz açılımı diye saçma sapan bir isteği, hevesi var. Ancak, burası Karadeniz Bölgesi. Teröristlerin burada barınması ve tutunması mümkün değil demiştik ve öyle de oldu, barınamadılar. Güvenlik güçlerimizi kutluyorum. Dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi. Tokat kırsalı ve Ordu’yu rahatsız eden bu teröristler Mehmetçiğimizin yoğun ve hummalı çalışması, gece gündüz takibi neticesinde bölgemizi kurtardı ve teröristler etkisiz hale getirildiler. Mesudiye ilçemizin Koyulhisar ile sınır olduğu noktasında arama tarama faaliyetini yürüten güvenlik güçlerimiz bir grup teröristle karşılaştı, teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Beyinleri yıkandığı için, vatan hainliği iyice içlerine işlediği için teslim olmadılar. Çıkan çatışmada 6 terörist birden etkisiz hale getirildi” dedi.Vali Balkanlıoğlu, "Bizim güvenlik güçlerimizde herhangi bir kayıp olmadığı gibi yaralı da yok çok şükür. Ayrıca daha önce şehit olan 3 tane mehmetciğimizin de kanı yerde kalmadı. İnşallah ders olur ve bir daha Karadeniz Bölgesine gelmeye asla tenezzül etmezler” diye konuştu.Ordu-Tokat ve Sivas sınır hattı kırsalındaki operasyona Jandarma Özel Harekat Timleri ve komandolar katılıyor.Mesudiye İlçesi'nde geçen 31 Temmuz'da PKK'lı teröristlerle, güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.