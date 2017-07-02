Organ nakliyle çifte bayram yaptılar

ANTALYA'da Ramazan Bayramı'nda organ nakli olan 3 hasta çifte bayram yaptı. Bağışlanan organlarla ikinci kez hayata merhaba diyen hastalar, mutluluklarını anlatmakta zorlandı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibi tarafından gerçekleştirilen toplam 13 saat süren nakil ameliyatlarında Bekir Akbulut, Hüseyin Yarbaş ve Mehmet Yalçındağ'a beyin ölümleri gerçekleşen G.K. ve U.Y.Z.'nin aileleri tarafından bağışlanan organları nakledildi.



Çocuk yaşta kronik böbrek yetmezliğiyle tanışan, 14 yaşında diyalize girmeye başlayan 29 yaşındaki Hüseyin Yarbaş ilk nakil ameliyatını ablası Atike Aydemir'in bağışladığı böbrekle 2005 yılında oldu. 7 yıl ablasının böbreği ile yaşama tutunan Yarbaş'ın bu böbreği de iflas edince yeniden böbrek arayışına girildi. Yırbaş'a anevrizma sonucu beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki G.K.'nın ailesi tarafından bağışlanan böbreği takıldı. G.K.'nın ailesine ve nakli gerçekleştiren hekimlere teşekkür eden Hüseyin Yarbaş, çocuk yaşta tanıştığı diyaliz günlerini hatırlarken “Kötü günlerdi. Herkes organ bağışında bulunmalı. Organ bağışı yetersiz" dedi.



Kardeşinin başından bir an ayrılmayan 35 yaşındaki Atike Aydemir ise “Kardeşime verdiğim böbrekle 7 yıl yaşamasını sağladım. Çok güzel bir duygu. 7 yıl sonra ikinci nakil gerekti. Şimdi ikinci nakli oldu. Çok şükür sağlığı iyi" diye konuştu.



5 YILDIR DİYALİZE GİRİYORDU



Hipertansiyona bağlı kronik böbrek hastası olarak 5 yıldır diyalize giren emekli asker 47 yaşındaki Bekir Akbulutda ikinci bir hayat yaşadığını söyledi. Akbulut, trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki donör U.Y.Z.'nin ailesine sabır dileyerek, “Allah razı olsun onlardan. Bize ikinci hayat bağışladılar. Hekimlerimden de Allah razı olsun" dedi. Önümüzdeki günlerde taburcu olmaya hazırlanan Akbulut, herkesi organ bağışında bulunmaya çağırdı.



HEPATİT B'YE BAĞLI KARACİĞER YETMEZLİĞİ ÇEKİYORDU



Antalya'da seyyar arabasında sokaklarda pilav satan ve 3 yıldır Hepatit B.'ye bağlı karaciğer yetmezliği hastası olan 54 yaşındaki Mehmet Yalçındağ ise, G.K.'nın karaciğeriyle yaşama tutunmanın mutluluğunu yaşıyor. Ameliyatının başarılı geçtiğini, kendisini iyi hissettiğini söyleyen Yalçındağ, herkese teşekkür etti.



BİR YILDA 6 KARACİĞER, 20 BÖBREK NAKLİ AMELİYATI



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Doç. Dr. Arif Aslaner, Dr. Semiha Kolsuz ve 30 kişilik ekibin, arefe günüden itibaren bayram süresince hastanede görev yaptığını belirtti. Toplam 13 saat süren ameliyatlarda 3 hastanın hayata yeniden merhaba dediğini kaydeden Yard. Doç.Dr. Çakır, “Hastanemizde son 1 yıl içinde 6 karaciğer, 20 böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirdik. Hedefimiz bu sayıyı artırmak ve hastalara da yardımcı olmak" diye ko

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