Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

BURSA'da, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 37 yaşındaki Elif Kovancı'nın 2 böbreği, kornea ve karaciğeri 5 kişiye umut oldu. Kovancı'nın kuzeninin de kalp nakli için sırada beklediği ifade edildi

Bursa'da geçen hafta yüksek tansiyon şikayetiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 çocuk annesi, 37 yaşındaki Elif Kovancı'nın, yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen, dün beyin ölümü gerçekleşti. Kovancının ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yapan organ nakli koodinatörleri, ailenin olumlu yanıt vermesiyle organları almak için ameliyata girdi. Bağışlanan kornealar aynı hastanede nakil bekleyen 2 hastaya karaciğer ve 1 böbrek Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki hastaya nakledilirken, diğer böbrek de Sağlık Bakanlığı Organ Nakli veri tabanında yağılacak eşleştirmeye göre gönderilecek.



Beyin ölümü gerçekleşen Elif Kovancı'nın ailesine teşekkür eden Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim Çınar, hastanın yaklaşık 1 hafta önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sebebiyle hastaneye geldiğini, tüm müdahaleye rağmen dün beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtti. Çınar, şöyle dedi:



"Beyin ölümünün gerçekleşmesi ardından Organ Nakli Koordinatörlerimiz, organ nakli için ailesiyle görüşme yaptı. Gerçekten merhumenin ailesi yüce gönüllülük göstererek bağış yapmayı kabul ettiler. Öncelikle merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."



Kovancı'nın bir kuzeninin de kalp nakli için sırada beklediğini belirten Dr. Çınar, ailenin bu kararı almalarında bir etken olduğunu ifade etti. Yavuz Selim Çınar, şöyle konuştu:



"Organ bağışı beklemenin, ne kadar zor ve yıpratıcı bir süreç olduğunu kendileri de bizzat yakından yaşamış bir aile. Bu acıyı bildikleri için tereddüt etmeden organ bağışında bulunarak bugün 5 hastamıza hayat verecek. Biz organ bağışında bulunan ailelere çok teşekkür ediyoruz. Kendi acılarını kenara bırakıp bu bayram öncesinde organ bekleyen insanların umudu oldular."







Kaynak: