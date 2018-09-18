Orgatem Kusursuz Çamaşır Temizliği

Orga temizlik ürünleri üretimi ekibimiz doğal yöntemler ile doğaya zarar vermeyen ürünleri kullanarak ürettiği çamaşır temizliği için harikalar yaratan ürünlerimiz ile temizlikte fark yaratıyor.

Orga temizlik ürünleri üretimi ekibimiz doğal yöntemler ile doğaya zarar vermeyen ürünleri kullanarak ürettiği çamaşır temizliği için harikalar yaratan ürünlerimiz ile temizlikte fark yaratıyor. Doğal yöntemler ile üretilen çamaşır yumuşatıcı ve bakım ürünümüz bitkisel yapıda ve doğal maddeler kullanılarak üretilmesi sebebiyle hem parlaklık yaratır, hem de muazzam bir yumuşaklık hissi verir.

Orga Neo Doğal Yumuşatıcı

Tüm üretimlerinde doğal ve doğaya zarar vermeme ilkesi ile çalışan orga üretim ekibimiz, yumuşatıcı üretimlerimiz de de titizlikle çalışıyor. Orga neo çamaşır yumuşatıcı ürünümüz çamaşır yıkamalarında kullanıldığında muazzam bir yumuşaklık hissi yaratır ve renk bozulmaları, kireç tutması gibi durumlara karşı kıyafetleriniz korunur. Orgatem çamaşır yumuşatıcı doğal içerikleri ile çamaşır makinesi ile kullanıldığında harikulade sonuçlar verir ve eşsiz bir temizlik sağlar.

Orga Leke Çıkarıcı