Orgeneral olmuştu, peşmerge kıyafetli fotoğrafı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru giderken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, CHP'li rakibi Muharrem İnce'yi eleştirdiği konuşmasını alkışlamasının ardından adı sık sık gündeme gelen 'Afrin komutanı' Orgeneral İsmail Metin Temel'in, peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı

Orgeneral olmuştu, peşmerge kıyafetli fotoğrafı ortaya çıktı
04 Eylül 2018 Salı 10:29

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nı yöneten İsmail Metin Temel, son Yüksek Askeri Şura toplantısında ‘orgeneralliğe' terfi etmişti.

Teğmenlikten başlayarak bir kez hariç sürekli terör olaylarının olduğu bölgelerde görev yapan Orgeneral Temel'in, peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı.

Sosyal medyada, ‘özel görevde' çekildiği yazılarak paylaşılan fotoğraflarda, Temel Paşa'nın elindeki Kalaşnikof marka piyade tüfeği ve poşusu dikkat çekti.

Vatan gazetesinde yer alan haberde, fotoğrafların 1990'lı yıllarda çekildiği ifade edilirken, Özel Kuvvetler'de de görev alan Temel’in, 1994 yılında Barzani ile Talabani arasında Kuzey Irak'ta çıkan çatışmalarda bölgede görev alan Türk askerleri arasında olduğu ifade edildi.

Etiketler; #erdoğan #chp #ismail metin temel
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