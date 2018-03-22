Örgütten kaçan teröristler yaşadıklarını anlattı

Afrin'de YPG/PKK'dan kaçan örgüt mensupları, terör örgütünün bölgeden kaçmak isteyen sivilleri infaz ettiğini, zorla silah altına aldığını ve askeri merkezlerinin hedef alınmaması için bunları sivil yerleşimlerin içinde yaptıklarını itiraf etti

Afrin bölgesinin tamamına yakınının teröristlerden temizlenmesinin ardından terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı bazı mensupları örgütten kaçmaya başladı.



YPG/PKK'dan kaçarak Cinderes beldesinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) sığınan bazı mensupları, örgütün kızları zorla saflarına kattığını, Afrin’de sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve keyfi vergi uygulamalarını AA’ya anlattı.



Örgütten kaçarak ÖSO'ya sığınan Cinderesli Muhammed Habaş, kardeşinin teröristlere katılmak istemeyerek Türkiye’ye kaçmasının arkasından örgütün kendisini zorla saflarına kattığını söyledi.



Habaş, "Kardeşim YPG/PKK'nın saflarına katılmamak için Türkiye’ye kaçtı. Onun yerine beni zorla almak istediler. Direndim ama cezaevine kapattılar. Darbettiler. 'Kaçan kardeşinin yerine ya evdeki kız kardeşini alacağız ya da seni' dediler. Bende son çare olarak örgüte katıldım." dedi.





"Sivilleri canlı kalkan olarak kullandılar, kaçmak isteyenleri infaz ettiler"



Habaş, "Örgütün elebaşları Afrin kent merkezine çekildiğinde sivilleri canlı kalkan olarak kullandılar. Merkezden çıkmak isteyen sivillerin yollarını hendeklerle ve iş makinalarıyla kapattılar. Siviller buna isyan etti. Kaçmak isteyenleri infaz ettiler. Afrin’den çıkmaya çalışan bir sivile ateş edildi ve hayatını kaybeden kişiyi olduğu yere defnettiler." şeklinde konuştu.



Habaş ayrıca bir zeytinyağı fabrikası sahibinin, örgütün keyfi uygulamalarından dolayı ağlayarak fabrikasını kapatmak zorunda kaldığını ifade etti.



Zeytin Dalı Harekatı sonrasında silahı bırakıp evine gittiğini söyleyen Habaş, kendisi gibi birçok örgüt mensubunun da örgütten ayrıldığını yada ayrılmaya çalıştığını aktardı.



Terör örgütü saflarından kaçan diğer bir Cinderesli Muhammed Süleyman da Afrin kent merkezinin kuşatılmasının ardından örgütün davranış ve uygulamalarının daha arttığını vurguladı.



Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla örgütün davranışlarının "daha adileştiğini" söyleyen Süleyman, "Afrin’den çıkma girişiminde bulunan iki sivili gözümün önünde ateş açarak öldürdüler." dedi.



"Ya seni ya kız kardeşini alacağız"



Örgütün kız kardeşini almaması için kendini feda ettiğini belirten Afrinli Mahmut İzzat da "'Ya seni ya kız kardeşini alacağız' dediler. Ben katıldım. Ailemle görüşmek için bana izin vermezlerdi. Cep telefonumu bile vermezlerdi. Bize ÖSO hakkında kara propaganda yaparlardı." diye konuştu.



İzzat, "PKK, insanları gasbederdi. Mal varlıklarına el koyardı. Bizi sürekli cezaeviyle tehdit ederlerdi. Askeri karargahların uçaklar tarafından hedef alınmaması için bunları sivil yerleşimlerin içinde yaparlardı." ifadelerini kullandı.