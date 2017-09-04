Ormanda rahatsızlanan gencin ölümüne 1 gözaltı

ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde ormanlık alanda fenalaşıp, ambulansla hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Hasan Peşmen kurtarılamadı. Gencin ölümü şüpheli bulunurken, yanındaki arkadaşı gözaltına alındı

Olay, dün akşam Surgurlu İlçesine bağlı Arifegazili Köyü'nde meydana geldi. Ankara’dan köye bayram tatili için gelen Hasan Peşmen, arkadaşı Emre Ö. ile birlikte ormanlık alana gitti. Bir süre sonra Hasan Peşmen fenalaşarak yere yığıldı. Emre Ö., 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Peşmen’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Peşmen, ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



JANDARMA ARKADAŞINI GÖZALTINA ALDI



Jandarma ekipleri ölüm olayı sonrası geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Ölen gencin arkadaşı Emre Ö., gözaltına alındı. Sungurlu Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi sonrası Hasan Peşmen’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.









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