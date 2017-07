Orta yaş üstünün 'GEZİ'si

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüş, İstanbul'da son buldu. Yürüyüşe orta yaş üstü birçok insanın katılması da dikkat çekti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü , Maltepe'de son buldu. Maltepe miting alanındaki mitinge kaç kişinin katıldığı tartışmaları ise hemen başladı. İktidara yakın bazı yayın organları ve köşe yazarları maksimum yüz bini işaret ederken, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel 1 milyon 600 bin kişinin mitinge katıldığını açıkladı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği de 175 bin insan olduğunu açıkladı. Buradaki katılımcı sayısı daha önce yapılan mitinglerle kıyaslanmamalı. Çünkü buradaki 100 bin kişi de olsa ortak talepleri olan adalete vurgu yaptı. Bu yürüyüşün tarihe bir siyasi liderin yaptığı en uzun yürüyüş olarak geçtiği ve her türlü düşünceden insanın sadece adalet isteğiyle yürüdüğü unutulmamalı.



CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'den bu yürüyüşe katılan tek gazete Haber Ekspres Gazetesi oldu. Yürüyüş esnasında ya da basın aracında İzmir'den katılan başka bir gazeteciyle karşılaşmadım. İzmir basını sadece miting günü takip etmiş olabilir. İzmir basınının bu kadar katılımı olan ve tarihe geçen yürüyüşe kayıtsız kalması da ayrıca düşünülmesi gerekiyor. Öncelikle sektördeki çalışma şartlarında, gazetemin bu süreci aktif takip etme şansı vermesi, gazetecilik yolunda ilk adımlarını atan bir gazeteci olarak benim için inanılmaz bir deneyimdi. Bu deneyim için Haber Ekspres gazetesi yöneticilerine ve yazı işlerindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.





Yürüyüşteki tek istek 'adalet'ti

Ara ara provokasyonlar oldu

'70 yaşındayım, bu kadar etkili bir yürüyüş hatırlamıyorum'



'Arkamızda bir tane pet şişe bırakmadık'



Bundan sonra ne olacak?

Adalet Yürüyüşü'nün son 3 gününü ve mitingi takip etmek adına İzmir'den otobüsle Gebze Topçu Kışlası'na ulaştım. Gebze Topçu Kışlası'ndan Kılıçdaroğlu sabah 9'da yürüyüşüne başladı. Yürüyüşe başlayan sayısı başlarda oldukça düşüktü ancak her yüz metrede yeni katılımcıların yürüyüşe dahil olmasıyla katılımcı sayısı çok arttı. İlk dinlenme yerinden sonra İstanbul girişine kadar sayının on binlerden yüz binlere ulaştığı açıklandı. Kortejin başıyla sonu arasındaki makas çok uzundu. İstanbul'a girdikten sonra ilk etabın tamamlandığı ve 3 saat dinlenme molası verildiği açıklandı. Bu sürede katılımcılarla daha çok konuşma fırsatı da yakaladım. Bu yürüyüş tarihe hoşgörüsüyle geçeceği gibi yaş ortalamasıyla da geçecek. Yürüyüşte daha çok orta yaş ve üzerindeki insanlar ağırlık gösteriyordu. Yürüyüşçüler yürümelerinin temel nedenini ülkedeki adalet sorunu olduğunu vurguladı. Ayşe teyze, Mehmet amca, Fatma abla, Rıza ağabeyin temel isteği ülkeye adalet gelmesiydi. Kendilerinin yaşlandığını söyleyen ama çocukları için adalet istediklerini dile getiren yürüyüşçüler, gençlerin de daha çok ilgi göstermesini talep ediyordu. Gençlerin çalıştığı ya da yürüyüşü çok önemsemediği için destek vermediklerini düşünen memur emeklisi Fevzi Acar, '67 yaşındayım. 70'li yıllarda üniversite öğrencisiydim. O zamandan severiz böyle eylemleri (gülümsüyor). Burada olma nedenim CHP'li olmamdan kaynaklanmıyor. Zaten inan ki yürüyenler için CHP'li ya da CHP örgütlüyor denilemez. Ben 7 gündür yürüyüşteyim. Partim istedi diye bu sıcakta bu yaşta yürüyecek de değilim. Hiçbir partinin de bunu yaptırabileceğini düşünmüyorum. Son 15 yılda bu ülkede adaletsizlik hat safhaya ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun sadece adalet söylemiyle çıktığı yola adalet istediğim için çıktım' dedi.Yürüyüşü takip ettiğim 3 gün boyunca ara ara provokasyonlar oldu. Araçlarıyla yürüyüşçülerin yanından geçenler rabia işareti yapıp Recep Tayyip Erdoğan sloganı atarken içlerinden bazıları da yürüyüşçülere küfürler savurdu. Yürüyenler ise tepki olarak sadece alkışlama ve 'hak, hukuk, adalet' sloganıyla cevap verdi. Yürüyüşleri sırasında kimsenin burnunun kanamadığını ve yürüyüş boyunca her şeyin çok iyi gittiğini ifade eden Fatma Hanım, 'İstanbul'dan 3 gündür katılıyorum. Akşam 11'e kadar duruyor sonra evime gidiyorum. Dışarıda yatamayacak olanları evlerimize de davet etmek adına o kadar bekliyoruz. Eşim ve ben emekliyiz. Yürüme nedenimiz ise sadece adalet isteğidir. Yürüyenlere terörist suçlaması yapılmasına çok üzüldüm. Orta yaşlı ve üzerindeki insanlarız, neremiz terörist? Umarım bu yürüyüş işe yarar ve haksız yere işinden, aşından olan insanlar haklarına kavuşur. Bunun dışında bu yürüyüşte bir tane şiddet olayı olmadı ancak araçlarından hakaret eden ve küfür edenlere üzüldüm. Çocuğumuz yaşındakiler bizlere küfrediyor. Ülkemizi onlar kadar biz de seviyoruz. Sevdiğimiz için yollara düştük. Ülke sevgisi sadece onlara ait gibi yaklaşılmamalı' diye konuştu.Son 3 gün yürüyüşe katılan, emekli doktor olduğunu söyleyen Ege Bey, şunları söyledi: Şöyle düşünüyorum da, 70 yaşındayım, bu kadar etkili bir yürüyüş hatırlamıyorum. Bu kadar hoşgörülü, saygılı ve sağduyulu insanların bir araya gelip herkes için adalet istemesinin herhangi bir tarifi yok. Bu insanlar ülkede ciddi bir adalet sorunu olduğu için yürüyor. Bunun yetkililer tarafından farkına varılması gerekiyor. Bu ülke bu kadar gerginliği, adaletsizliği, haksızlığı ve hukuksuzluğu kaldıramaz. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde de sokaktaydım. Şimdi de sokaktayım. İlerde başka bir durum olduğunda yine sokakta olacağım. Amacım ise düşünce ya da ideoloji değil. Sadece adalet istiyorum.Yürüyüş Kılıçdaroğlu'nun Dragos sahilinden Maltepe miting alanına yürüyüşüyle son buldu. Milyonlar ellerinde Türk ve Atatürk bayrakları, dillerinde ise 'hak, hukuk, adalet' sloganıyla sıcak altında sabahtan itibaren Kılıçdaroğlu'nu alanda bekledi. Bu yürüyüşte herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı. En önemlisi de bu oldu. Bunun yanında katılanların hepsi yürüyüşün başından itibaren sağduyularını kaybetmedi. CHP örgütünü de dünyanın en önemli sivil itaatsizlik eylemlerinden biri olan yürüyüşteki organizasyonlarından dolayı kutlamak gerekiyor. Genel olarak katılımcılar da aynı şeyi söyledi. Yemek, su, tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabildiklerini söyleyen yürüyüşçüler, 'Bu süreçte çevre kirliliği oluşmasına da izin verilmedi. Hem yürüyüşçüler hem CHP örgütü arkalarında bir tane pet şişe bırakmadı. Bunların hepsi büyük özveri gerektiriyordu. Bu özveriyi de herkes gösterdi' dedi.Bugüne kadar CHP muhalefet yapamadığı gerekçesiyle sürekli eleştiriliyordu. Ancak CHP Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü ile dünya literatürüne girdi. Hem yürüyenler hem de destekleyen vatandaşlar ise bundan sonrasını merak ediyor. Buraya kadar çok iyi geçti ama bundan sonra CHP ne yapacak diye düşünülmeye başlandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve kurmayları ise yürüyüşün başlangıç olduğunu, bundan sonra sokakta olduklarını vurguluyor. Hak, hukuk, adalet arayan herkesin yanında olacaklarını söyleyen CHP yönetiminin bundan sonra ne yapacağını da önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz.