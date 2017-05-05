Ortaokul öğrencisi, lise öğrencisini tüfekle vurarak öldürdü

Ortaokul öğrencisi, lise öğrencisini tüfekle vurarak öldürdü

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki A.K, kavga ettiği lise öğrencisi 17 yaşındaki Hamza Yasir Elma'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yukarı Fenese Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi Hamza Yasir Elma, kendisine küfrettiğini iddia ettiği ortaokul öğrencisi A.K ile tartıştı. Tartışmanın ardından A.K., evden aldığı tüfekle, takip ettiği Hasan Yasir Elma'yı bacağından ve başından vurdu. Yaralanan Elma, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan A.K. polis tarafından suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #ölüm #cinayet
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