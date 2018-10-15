OSGB Nedir? Görevleri Nelerdir?

OSGB kelimesi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak bilinen sistemin kısaltılmış ve yaygınlaşmış halidir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yerine OSGB kullanımı yaygınlaşmıştır. OSGB İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanlarını kapsayan bir hizmet alanıdır

OSGB kelimesi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak bilinen sistemin kısaltılmış ve yaygınlaşmış halidir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yerine OSGB kullanımı yaygınlaşmıştır. OSGB İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanlarını kapsayan bir hizmet alanıdır.

OSGB hizmetlerini veren firmalar Bakanlık kontrollerine tabiidir. OSGB bir firmanın İş ve Güvenlik sorumluluklarını alabilmek için gerekli donanıma sahip olmalıdır. Tam zamanlı personel çalıştırma bu şartların başında gelir.

OSGB nedir sorusuna cevap olarak en iyi hizmeti sunan bir OSGB firması ile karşılaşmak tüm firma sahiplerini memnun edecektir. Böylelikle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olan seçkin bir firmadan hizmet alacaklar ve iş sağlığını ve güvenliğini teminat altına almış olacaklardır. OSGB üzerine verilen tüm hizmet detaylarına erişmek ve bu hizmetlerden faydalanmak için şirket tercihi yapmak ilk adımdır.

OSGB Görevleri Nelerdir?

OSGB Görevleri arasında yer alan hizmetleri öğrenerek iş sağlığı ve güvenliği alanında ne tür hizmetler alabileceğinizi ve nasıl rahatlayabileceğinizi öğrenmek mümkündür. Sorularının en detaylı açıklamaları ile bunu sağlamak ve doğru yönlendirme yapmak gayretinde olduğumuz çıkarımı yapılabilir.

OSGB görevlerinin arasındadır. İş Güvenliği üzerine istenen tüm resmi yükümlülükler yerine getirilir.

İşyeri Hekimliği: Hekim bulundurmak zorunda olan firmaların analizi yapılarak işleme başlanır.

OSGB görevlerinin arasında işyeri hekimi temininde bulunmak ve gerekli sözleşmeleri hazırlamak da vardır.



İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Hem iş sağlığı hem de iş güvenliği için personellerin gerekli eğitimi alması gerekir. İşyeri sahibinin de bu eğitimlere sahip olması gerekir. OSGB görevleri bu eğitimi vermeyi de kapsamaktadır. Eğitimin tamamlandığına dair belgeler hazırlamak da OSGB firmalarının görevleri ve yetkileri kapsamındadır.



Risk Analizi yapmak ve Acil Durum Eylem Planı oluşturmak da OSGB görevleri arasında yer almaktadır. Tüm bu görevleri başarıyla yerine getirebilen bir firma üzerinden OSGB bilgisi ve hizmeti almak isteyenlerin iletişime geçmesi ve doğru bir tercih ile yola çıkmaları gerekir. Ancak bu şekilde pişman olmayacağınız, profesyonel bir hizmet almanız mümkün olacaktır.