Osman Baydemir'in gözaltına alınmasında yeni gelişme

HDP Milletvekili ve Sözcüsü Osman Baydemir gözaltına alındı

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, daha önce hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.



HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, bugün öğlen saatlerinde, öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi için Diyarbakır Adliyesi önünde düzenlenen anma etkinliğine katıldıktan sonra, daha önce hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle polisler tarafından gözaltına alındı. Osman Baydemir, daha sonra polisler eşliğinde Adliye'ye götürüldü. Baydemir'in burada sevcılık tarafından ifadesinin alınacağı belirtildi.



Osman Baydemir'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, kapatılan BDP'nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için 3 Kasım 2012'de Batıkent Meydanı'nda düzenlemek istediği mitingin yasaklanması nedeniyle, milletvekilleri ile birlikte gittiği Diyarbakır Valiliği önünde kendilerini uyaran polislere hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme hakimi, sanığa usulüne uygun tebligat çıkarılmasına rağmen 23 Mart'ta duruşmaya katılmadığı için, 26 Mayıs'ta görülen duruşmaya zorla getirilmesi için çıkarılan zorla getirme kararlarının iade edildiğini, bu nedenle hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti.



SERBEST BIRAKILDI

Daha önce hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, adliyede, savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.