GÜNEY VE BATI CEPHESİNDE İLERLEME



ÖNCELİKLİ HEDEF MENBİÇ

PYD'DEN MENBİÇ'E PERSONEL VE MÜHİMMAT SEVKİYATI

KÜRTLER AYAKLANDIRILMAK İSTENİYOR

PYD'LİLER SİVİLLERİ BİNALARDA REHİN TUTUYOR

SINIRDAKİ MAYINLARIN TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

ZIRHLI ARAÇ TAKVİYESİ SÜRÜYOR, SINIRDA İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞIYOR

IŞİD'LİLER SİVİL KIYAFETLERLE GİZLENİYOR

Haber Kaynağı: DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen çarşamba günü saat 04.00'te, Karkamış'ın karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus İlçesi'nin IŞİD'den temizlenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması için askeri harekat başlattı. Havadan ve karadan düzenlenen harekatta, Özgür Suriye Ordusu mensupları aynı gün Cerablus'un kontrolünü ele geçirdi.İlçe merkezinin kontrolünü ele geçiren ÖSO mensupları, Cerablus'taki tüm binaları tek tek olası tuzaklanmış patlayıcılara karşı taramadan geçiriyor. ÖSO tarafından arama yapılan ve güvenli olduğu belirlenen binalardan bazıları karargah, bazıları ise ilçeye dönen sivillerin barınma alanı olarak kullanılmaya başladı. İlçeye olası saldırıları ve sızmaları önlemek için önlemlerini artıran ÖSO, Cerablus'un çevresinde birkaç aşamalı barikatlar kurdu. Bu yöntemle ÖSO, IŞİD ve YPG'nin olası bomba yüklü araçla saldırılarını önlemeyi veya etkisini en aza indirmeyi planlıyor. İlerleyişini sürdüren ÖSO mensupları, yaklaşık 1 ay önce terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kanadı YPG kontrolüne giren Cerablus'un güneyindeki Menbiç ve IŞİD militanlarının Rakka'nın ardından ikinci ana merkezi olarak kabul edilen batıdaki Bab bölgesine yöneldi. İki cepheden ilerleyen ÖSO şu ana kadar; Amerina, Ayn-El Bayda, Dabis, Balaban, Suraysat, Cebel Kussa, Kırk Mağara, Kırata, Aşağı Amerina, Ez Zahiriyah, Ayyaşe, Şeyh Yakup ve Kersanlı köylerinde kontrolü ele geçirdi.ÖSO'nun öncelikli hedefi ise Cerablus'un güneyinde olan PYD unsurlarının denetimindeki Menbiç'i ele geçirmek. Bunun için güney cephesine yoğunlaşan ÖSO'nun ilerleyişi ise PYD tarafından roket ve havan saldırıları ile engellenmeye çalışılıyor. Fırat Kalkanı harekatıyla sınırı geçerek Cerablus'a giren TSK'nın zırhlı birliklerini de zaman zaman hedef alan PYD'liler top atışları ve hava harekatı ile etkisiz hale getiriliyor. Şu ana kadar Cerablus'un 10 kilometre kadar güneyinde kontrolü ele sağlayan ÖSO'nun ilerleyişini sürdürerek kısa sürede Menbiç'e ulaşarak burada kontolü sağlamayı amaçlıyor.Öte yandan askeri kaynaklar, Fırat Kalkanı harekatıyla TSK tarafından desteklenen PYD'nin Menbiç'te sıkışmasının ardından takviye birlik ve mühimmat çağrısı yaptığını saptadı. Bu doğrultuda PYD'nin Kamışlı ve Kobani bölgesinden bazı güçlerini silah ve mühimmat ile bölgeye yönlendirdiği belirlendi. Konvoy halinde doğudan batıya doğru ilerleyen PYD'lilerin Menbiç'e ulaşarak ÖSO'nun kenti ele geçirmesini engellemeyi amaçladığı bildirildi.Askeri kaynaklar, Menbiç'in kaybedilmemesi için PYD'lilerin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin Mürşitpınar Mahallesi ile komşu olan Kobani sınırında devam eden duvar çalışmasını 'Türkiye Rojava'yı işgal edecek' söylemiyle çarpıtarak yurt içindeki Kürtleri ayaklandırmayı amaçladığını bildirdi. Bu kapsamda da duvar inşasını protesto için sınırın Suriye tarafındaki Kobani ve Derbesiye bölgesinde küçük grupların protestolar yaptığına dikkat çekildi. Askeri kaynaklar, PYD'nin bu yöntemle 6-8 Ekim olayları gibi provokasyon ile dünya kamuoyunda Türkiye aleyhine propagandayı amaçladığını belirtti.Askeri kaynaklar öte yandan Cerablus bölgesinde koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla ÖSO tarafından başlatılan harekatta Fırat Nehri batısındaki PYD unsurlarının Suriyeli sivilleri içerisinde rehin olarak tuttukları binaların çevresine silah yüklü araçlar yerleştirerek hedef haline getirdiklerini de saptadı. PYD unsurlarının bu binalara yönelik olası hava ve kara bombardımanı ile Türkiye'nin sivilleri katlettiği propagandası yapmayı amaçladığı kaydedildi. ÖSO'nun ilerleyişi ile bulundukları köyleri terk ederek Menbiç'e PYD'lilerin bazı Suriyeli sivilleri öldürerek bu eylemleri de Türk ve muhaliflerin yaptıkları yönünde asılsız haberler ile harekatın etkinliğini azaltmak istedikleri de öğrenildi.Suriye'nin Cerablus kentinde 2 yılı aşkın süre kontrolü elinde bulunduran IŞİD militanlarının son bir yıllık dönemde Türkiye sınırına yakın noktalarda araziye döşediği mayın ve patlayıcıların imhası da sürüyor. Sabah saatlerinde de sınıra yakın noktada IŞİD'in döşediği mayınlar kontrollü şekilde imha edildi. Şiddetli patlamalar ve ardından yükselen dumanların görüldüğü Karkamış'ta yaşanan tedirginlik, mayın imhası olduğunun anlaşılmasıyla kısa sürede son buldu.Cerablus ile komşu Karkamış'ta ise iş makineleriyle sınır hattında çalışmalar yürütüldüğü görüldü. İş makineleriyle yapılan çalışmalarda Fırat Kalkanı harekatına katılan zırhlı araçların geçiş noktalarındaki zeminde bulunan engeller kaldırılıyor. Geçmiş günlerde olduğu gibi bugün de Gaziantep'ten sevk edilen zırhlı araçların Karkamış sınırındaki Soylu Mahallesi yakınlarına gelerek konuşlandığı görüldü.Fırat Kalkanı harekatı ve ÖSO'nun taarruzunun ardından Cerablus'u terk eden IŞİD militanlarının ise son 15 günlük dönemde ilçeyi terk ederek yakın noktalardaki köylere gittiği belirlendi. Bab bölgesine ulaşamayan IŞİD militanlarının yerleştikleri köylerde deşifre olmamak için sakallarını kesip, kıyafetlerini değiştirerek kendilerini kamufle etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bulundukları köylerde barınan IŞİD militanlarının deşifre edilmeleri halinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanma tehdidinde bulunduğu da saptandı. ÖSO mensuplarının şu ana kadar ele geçirdiği 13 köyde bu şekilde kamufle olan bazı IŞİD militanlarını tespit ederek etkisiz hale getirdiği de kaydedildi.