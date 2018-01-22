ÖSO kampına roket atıldı: 2 ÖSO mensubu öldü, 1 EDAŞ çalışanı şehit oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket düştü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara, Afrin bölgesinden atılan roketin seyyar jeneratöre isabet ettiği ortaya çıktı. Saldırıda 2 ÖSO mensubunun yaşamını yitirdiği belirtilirken, bozulan jeneratörü tamir etmek için gelen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) çalışanı, evli ve 2 çocuk babası Şahin Elitaş'ın (30) şehit olduğu bildirildi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı Elitaş'ın jeneratörün tamiri için bakıma girdiği sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Olayda 12 kişi de yaralandı.



KİLİS'E 3 ROKET DÜŞTÜ, 1'İ PATLAMADI



Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden atılan 3 roket, Kilis kent merkezindeki Kazım Karabekir Mahallesi'ne düştü. Evin çatısına, boş araziye ve sokağa düşen roketlerden 2'si gürültüyle patlarken, 1'i ise patlamadı. Patlamanın meydana geldiği evde hasar oluşurken, yaralanan olmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, patlamayan mühimmatın imhası için çalışma başlattı.



2 ÖSO MENSUBU YAŞAMINI YİTİRDİ



'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısında Suriye tarafındaki çatışmalarda 2 ÖSO mensubu yaralandı. Yaralı ÖSO mensupları, Gülbaba sınır tahliye noktasına ulaştırıldı. Tedavi için Kilis'e getirilen 2 ÖSO mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



