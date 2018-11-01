ÖSYM'den KPSS adaylarına "zaman" hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 4 Kasım Pazar günü yapılacak 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş izni verilmeyeceği uyarısında bulunuldu

ÖSYM'den KPSS adaylarına "zaman" hatırlatması
01 Kasım 2018 Perşembe 10:28

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 4 Kasım Pazar günü uygulanacak 2018-KPSS ön lisans düzeyine girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek. Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava alınmayacak.

Öte yandan, KKTC'de 28 Ekim'de saatlerin geri alınması nedeniyle Lefkoşa'da sınava girecek adayların saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında da bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ösym #sınav #kpss
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