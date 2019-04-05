ÖSYM'den MSÜ adaylarına "saat" uyarısı

ÖSYM tarafından, 7 Nisan Pazar yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 7 Nisan Pazar yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 7 Nisan Pazar düzenlenecek 2019-MSÜ adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.