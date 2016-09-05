05 Eylül 2016 Pazartesi
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    • ÖSYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek

    05 Eylül 2016 Pazartesi 14:52
    ÖSYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
    ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2016-ÖSYS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

    2016-2017 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.

    Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresinde ilgili üniversitelere başvurması gerekiyor.

    Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecek. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alıyor.

    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: ösys, ösys Ek Yerleştirme

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