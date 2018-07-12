Otelde tatil yapan 72 kişi zehirlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan, çoğu çocuk 72 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle zehirlendi

Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir oteldeki tatilcilerden bazıları dün öğleden sonra fenalaştı. Kusma ile mide bulantısı şikayetleri görülen tatilciler, hastaneye götürüldü. Akşam saatlerinde ise çoğunluğu çocuk çok sayıda tatilcide benzer şikayetler görülmesi, çocukların fenalaşıp otel koridorlarına kusmaya başlaması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Rahatsızlananlar, otele sevk edilen 25 ambulansın yanı sıra özel araçlarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçedeki diğer hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılan 72 kişinin, zehirlendiği tespit edildi. Bazı tatilcilere ayakta müdahale edilirken, bazıları ise müşahede altına alındı.

'TEMİZLİK YAPILMIYORDU'

Müşterilerden Hasan Ateş, 7 gündür otelde olduklarını belirterek, "Sıkıntılardan en büyüğü temizlikti. Temizlik yapılmıyordu. Yemekhanelerde servis yapanlar, temizlik konusunda eksikti. Hijyenik değildi. Ben de 3 gün önce rahatsızlandım. Havuzu kullanmamdan kaynaklanmıştı. Şu anda iyiyim. Çocuklarım da aynı rahatsızlığı yaşadı. Ben yemek yerken sadece salatayı tercih ettim" dedi.

'YAZIK GÜNAH'

Hastaneye tedaviye gelen Hesna Özbilge ise şöyle konuştu:

"Söylenecek çok şey var ama karşımızda bir yetkili bulmak mümkün değil. Pazartesi otele giriş yaptık. Şubat ayında erken rezervasyon yapmıştık. Verdiğimiz bedelin sonucunda alacağımız hizmetin bu olduğunu söylüyorlar. Günlerdir bardak ve tabakların kirli olduğunu söyledik ve uyardık. Buna rağmen bizim sadece şikayet ettiğimizi söylediler. Sonuçta teker teker günlerdir yetişkinler dahil acil servise gidip serum taktırıp, iğne yapıyoruz. Bugün de toplu bir şekilde geldiler yaklaşık sanırım 50-60 kişi var içeride. Hakikaten şu an damga vurdu bütün insanların tatiline bu otel. Yazık günah, herkese geçmiş olsun. İnternette yapılan yorumlara dikkat etsinler. Biz etmedik, başımıza bunlar geldi."

Otel tarafından müşterilere paralarının iade edileceği söylenirken, otel yetkilileri olayla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Yaşanan zehirlenme olayının ardından yetkililer otelin havuz ve yemekhane başta olmak üzere çeşitli bölümlerinden numune alarak incelemeye götürdü.

Zehirlenme olayının nedeni araştırılıyor.