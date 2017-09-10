Otizm hastası Tarık, 4 yılda 40 sertifika aldı

KAYSERİ'de otizm hastası 9 yaşındaki Tarık Taha Altunel, Büyükşehir Belediyesi Spor etkinlikleri kapsamında hastalığın etkilerini azaltmayı başardı. Spor etkinliklerine 4 yıldan bu yana katılan Tarık, bu yıl 16’ncı toplamda 40’ıncı sertifikasını aldı

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. etkinliklerine katılan Tarık Taha Altunel en son yüzme ve tenis kurslarını da tamamlayarak bu yılki 16’ıncı sertifikasını aldı. Spor A.Ş.’nin Sümer Tesisleri'nde Tarık Taha Altunel’in sertifikalarını veren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, yaz döneminde 50 bin öğrenciye ulaşarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Tarık’ın annesi Sevil Altunel, bu yıl Spor A.Ş. kurslarında dördüncü sezonda devam ettiklerini, yaz dönemi boyunca tüm kurslara katıldıklarını söyledi. Kurslara katılmaya 4 yıl önce basketbol ve voleybol ile başladıklarını ifade eden Altunel, şöyle dedi:



"Hocalarımızın özverisi ve ilgisi sayesinde uyum sağladık ve diğer kurslara da katıldık. Çok önemli yol kat ettik. Tarık’ın sosyalliği, kas gelişimi anlamında önemli mesafe kaydettik. Tarık burada arkadaşlıklar kurdu, duyguları canlandı, iletişime geçti ve bu durumun konuşmasına etkisi oldu."





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