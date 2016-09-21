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    • Oto Koltuğu Yükseltici

    Oto Koltuğu Yükseltici

    21 Eylül 2016 Çarşamba 10:15
    Oto Koltuğu Yükseltici

    Oto koltuğu yükselticileri, özellikle araç içerisinde seyahat etmekte olan bebeklerinizin rahatlığını sağlamak üzere tasarlanmış ürünlerdir. Koltuk yükseltici olarak bilinen bu ürünler, bebeğinizin rahatça seyahat etmesini sağlamak üzere ek olarak satın aldığınız ünitelerdir. Yükselticiler, bebeğinizin sizler ile seyahat etmesini büyük oranda kolaylaştıracak ürünlerdir. Ana kucağı ve oto yükseltici modelleri özel tasarıma uygun ürünlerdir ve sizlerin estetik zevkine hitap edebilecek şekilde düzenlenebilir yapıdadırlar. Bu ürünler 15-36 kilogram arasındaki bebeklerin kullanımına uygun ürünlerdir. Kumaşları kolayca çıkarılabilir ve 30 derecede yıkanabilir yapıdadır. Geniş oturma alanına sahip bu ürünler arasından sizler de seçim yapabilir ve konforlu bir yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz.

    Bebek Bezi Kampanyaları

    Bebek bezi fiyatları markadan markaya farklılık gösterebilmektedir. Fakat bebek bezi satışında kampanyalar ve indirimlere rastlamak olasıdır. Bebek ürünlerinde yapılan indirimleri takip etmeniz sizler için faydalı bir uygulama olacaktır.

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    Anahtar Kelimeler: Oto, Koltuğu, Yükseltici

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