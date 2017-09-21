Oto tamirhanesinin kadın patronu

Bursa'da bir oto tamirhanesini devralan Nurtaç Köse, yedek parça, kaporta, boya, mekanik ve boyasız göçük düzeltme gibi birçok onarımın yapıldığı iş yerinde 10 kişiye istihdam sağlıyor

Yaklaşık 7 yıl bazı televizyon kanallarında muhabirlik ve program yapan 35 yaşındaki Nurtaç Köse, emlak ve çeşitli sektörlerde bir süre çalıştıktan sonra yurt dışında yaşayan bir akrabasının Bursa'daki oto tamirhane servisinin muhasebesine baktı.



Köse, birkaç ay ilgilendiği iş yerini, yakınının önerisi üzerine bir yıl önce devraldı.



"Rüyama kazalı arabalar giriyordu"



Oto tamirhanesinde bir yıldır patronluk yapan Köse, hırslı ve inatçı bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.



Köse, tamirhanede işlerin iyi gitmediğini fark edince yakınına Türkiye'ye gelmesi ve işinin başında durması gerektiğini anlattığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Geldi ama burayı daha fazla yürütemeyeceğini söyledi. İş yerini bana devretmeyi teklif etti. Benim arabalara merakım vardı ancak bu işi yapacağımı düşünmedim. Bir ay kadar denedim ve sonra 'ben bu işi yapacağım' dedim. Yaklaşık bir yıldır işletiyorum. 10 kişiye istihdam sağlıyorum. Bugüne kadar hep birilerinin yanında çalıştım şimdi 10 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum."



Sektörde ilk 6 ay çok zorluk çektiğini ifade eden Köse, "Bana bir tamponun 1-2 ayda söküleceğini söyleseler inanırdım. Halbuki birkaç saatlik iş. İlk başlarda çok sıkıntı yaşadım. Çok uykusuz gecelerim oldu. Rüyama kazalı arabalar giriyordu ama çok şükür başardım." dedi.



"Sekreter ya da muhasebeci sanıyorlar"



Köse, 850 metrekarelik iş yerinde yedek parça, kaporta, boya, mekanik ve boyasız göçük düzeltme hizmeti verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Kimse bu işi yaptığıma inanmıyor. Burada beni görenler çoğunlukla sekreter ya da muhasebeci sanıyorlar. Kadın olmanın avantajları ve dezavantajları var ama şimdi hedef büyüttüm. Herhangi bir markanın yetkili servisini almak istiyorum. Kadınlara tavsiyem hiçbir zaman 'yapamam' demesinler. Hayat tam da 'yapamam' dediğiniz zaman başlıyor."



Köse, ilerleyen süreçte iş yerinde kadın oto tamir ustaları çalıştırmak istediğini sözlerine ekledi.





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