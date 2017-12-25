Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kars'ta, bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı

Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul-Azerbaycan seferini yapan Murat Sepek yönetimindeki 34 DY 9422 plakalı yolcu otobüsü, Karakurt-Kağızman karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre çoğunluğu Nahçıvanlı 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kars ve Sarıkamış ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralıların ayakta tedavi edildiği, bazılarının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #otobüs #kaza
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