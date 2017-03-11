Otobüs durağında intihar!

Sivas'ta 45 yaşındaki şizofreni hastası Oktay Ağdere, kendisini çamaşır ipiyle otobüs durağına asarak yaşamına son verdi

Olay, sabah erken saatlerinde Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olduğu öğrenilen Oktay Ağdere, annesi ve babasıyla birlikte yaşadığı evden çıkıp kendini çamaşır ipiyle Seyrantepe Caddesi'ndeki otobüs durağına asarak yaşamına son verdi. Gün ışımasıyla birlikte Ağdere'nin duraktaki cesedini gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ağdere'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.