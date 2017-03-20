Otobüste yer kavgası, taraftarın ölümüne neden oldu

İzmir'e Altay maç ına gitmek için toplanan Kocaelispor taraftarları arasında çıkan tartışmada 27 yaşındaki Serhat Boz, boğazına bıçağın saplanması sonucu yaşamını yitirirken, gözaltına alınan 3 kişi kavganın otobüste yer konusunda anlaşılamaması nedeniyle çıktığını söyledi.

Spor Toto 3'üncü Lig takımlarından Kocaelispor'un İzmir'de oynayacağı Altay maçına izlemeye gidecek olan taraftarlar dün sabah Demokrasi Meydanı'nda bekleyen otobüslere bindi. Otobüste çıkan tartışma otobüsün dışında kavgaya dönüştü. Boğazına bıçak saplanan Serhat Boz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İzmit ve Eskişehir'de düzenlediği operasyonlarla 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Semih B., Doğan A. ve bıçağı kullandığı iddia edilen cinayet zanlısı Serhat A.'nın ifadeleri alındı. 3 kişi ifadelerinde otobüs içerisinde yer meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, otobüsün dışında kavga ettiklerini belirtirken, kendilerini savunmak için bıçak çektiklerini söyledi. 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.