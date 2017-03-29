Otogarda şok: Şoförlerden biri tecavüz etti, öbürü kapıda bekledi!

İstanbul'da bulunan otogarda 20 yaşındaki işitme engelli kız bir otobüs şoförü tarafından cinsel istismara uğradı.
Olay 2 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da bulunan otogarda meydana geldi. İddiaya göre büyük bir otobüs firmasının iki şoförü, yüzde 40 işitme engelli olan 20 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu.
İstismar, dava için hazırlanan iddianame ile ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre Kayseri'de İstanbul'a gelen otobüsün iki şoförü 45 yaşındaki Mehmet E. ile 37 yaşındaki Serhat O., Esenler Otogarı'nda yolcularını indirdikten sonra yol kenarında bekleyen genç kızı gördüler. Genç kızın yanında duran iki şoför, F.A. isimli genç kıza nereye gideceğini sordu. Genç kız, metro ile Beşiktaş'a gideceğini söyledi. Genç kızı metroya bırakacağını belirten şoförler, kızı otobüse bindirdi.
Daha sonra şoförler otobüsü dış yıkama için otogardaki bir akaryakıt istasyonuna götürdü. Mehmet E. de genç kızı otobüsün orta bölümüne götürdü ve genç kıza burada tecavüz etti. Diğer şoför ise araçtan inerek otobüsün kapılarını kilitledi.
Otobüsün perdeleri kapalı olunca genç kız sesini de duyuramadı. Daha sonra da Mehmet E., genç kızı metroya götürdü. Genç kız buradaki görevlilere tecavüze uğradığını anlattı. Bunun üzerine iki şoför gözaltına alındı.
Şoförlerden Mehmet E., tutuklanırken, Serhat O., ise adli kontrolle serbest kaldı.
Genç kız olayı anlattı
Tecavüze uğrayan genç kız şoförlerin kendisini metroya bırakacaklarını söylediğini samimiyetlerine güvenerek otobüse bindiğini söyledi. Şoförlerin kendisine İstanbul'un güvensiz bir yer olduğunu da söylediğini belirten genç kız, otobüse binince de Mehmet E.'nin kendisini otobüsün arka bölümüne götürdüğünü ve saldırdığını anlattı. Kendisinin direndiğini ancak termosla kafasına vurulduğunu da anlatan genç kız, diğer şoförün ise gülerek kendilerini izlediğini söyledi.
Daha sonra kendisini metroda indirdiklerini belirten genç kız, metroya binmek isterken kartını ararken, 400 TL'sinin de çalındığını farkettiğini belirtti.
Şoför: Para karşılığı oldu
Şoför Mehmet E. ise hakkındaki iddialara reddetti. Genç kızın davranışlarından cesaret aldığını iddia eden Mehmet E., 200 TL karşılığında ilişkiye girdiklerini söyledi.
Şoför Serhat O. ise genç kızla Mehmet E.'nin ilişki için anlaştığını bunun üzerine kendisinin otobüsten inip kapıyı kilitleyerek uzaklaştığını anlattı. (Habertürk)