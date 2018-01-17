Otomatik Kapı Neden Önemlidir?

Bina girişlerinde enerji tasarrufu sağlamak ve güvenliği üst seviyede tutmak amacıyla otomatik kapı kullanılır. Hastaneler, oteller, avmler, mağazalar gibi kalabalık olan mekanlar için pratik olarak tercih edilir

Bina girişlerinde enerji tasarrufu sağlamak ve güvenliği üst seviyede tutmak amacıyla otomatik kapı kullanılır. Hastaneler, oteller, avmler, mağazalar gibi kalabalık olan mekanlar için pratik olarak tercih edilir. Genellikle saydam cam olarak kullanılan otomatik kapı fiyatları cam boyutuna göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple otomatik kapı fiyatları konusunda net bir ücret belirtmek doğru değildir.

Fotosel nedir ve Nasıl Çalışır?

Alkali metaller ışık algılayıcı olarak bilinir. Bu ışık algılayıcı sistem cam bir fanusun içine koyuluyor ve karşısında birisi durduğunda bir voltaj açığa çıkıyor ve böylece kapı açılıyor. Kapıda bekleyen kişiyi beyaz ışık olarak algılayan sensörün adı fotoseldir. Fotoselli kapı görüş alanına giren kişi için mekanizmasını çalıştırarak açılıyor. Belli bir süre sonrasında kapanıyor. Böylece ısı tasarrufu hem sıcak hem de soğuk anlamda sağlanmış oluyor. Fotosel sisteminde cihazın görüş alanı yükseltilerek ya da düşürülerek güvenlik önleminin yanı sıra gereksiz açılış kapanışları da önlemek adına ayarlanabilir durumdadır. Genellikle alüminyum kasaya sahip olan fotoselli kapı modelleri farklı tasarımları da bünyesinde barındırmaktadır.

Otomatik Kapıların Genel Özellikleri Nelerdir?

Kapılar bir saniyeden daha az bir sürede açılma özelliğine sahiptir. Yaklaşık olarak iki kanadın ağırlığı 160 kilo gelir. Yani bir tek kanat 80 kiloya yakın bir ağırlığa sahiptir. Açık kalma zamanı ayarlanabilir olur eğer arzu edilirse yarım dakika kadar kapanmayıp aynı şeklini muhafaza edebilir. 150 Wolttan başlayan bir güçle çalışır. Elektrik kesintilerinde yaklaşık 5 kilogram kuvvetinde bir güç uygulanarak açılabilir. Sessiz olarak çalışır bu sebeple kapı açılıp kapanma sesleri gibi sesleri önlemiş olur. Sarsılma ya da çarpma durumu olmadığı için deformasyonu çok uzun sürelere yayılır. Bu da ekonomiklik anlamında bütçeye katkı sağlayan bir özelliktir. Kapı kapanırken arada kalan eşya ya da insanlar için zarar görmelerini engelleyici emniyet amaçlı konulan fotosel bulunur. Döner kapılar bu kapılarla karıştırılsa da çalışma sistemleri açısından farklılık gösterirler. Ya insan gücüne dayalı açılma gerektirir ya da sürekli dönen bir sisteme sahip olan bu kapılar giren kimse olmasa da dönmeye devam ettiğinden söz konusu kapıların sisteminden farklı yapıdadır.

Otomatik Kapı Kullanmak Ortamlara Ne Katar?

Genellikle içeriyi gösteren otomatik kapı modellerinde cama gözenekli reklam yapıştırarak reklam maliyetini düşürecek yapıda da kullanılabiliyor. Sadece reklam değil verilmek istenen mesajlar ya da görseller, yazılar da bu kapılara özel sistemler sayesinde yapıştırılabilir. Sade cam olarak kullanılan kapılar ortama ferahlık katar ve hijyenik olma özelliğine sahiptir. Kullanım açısından herhangi bir komplike tarafı olmayan basit kullanıma sahiptir. İş yeri ya da kurumların dekorasyonlarında aykırı bir görünüm sergilemez. Her mekana uyum sağlayabilir. Herkes açısından kolaylık sağlar engelli ya da çocuklar açısından olduğu kadar yoğunluk yaşanan alanlarda tüm bireylere ekstra zaman kazandırır. Kapı tokmağı ya da kapı kolu olmadığından mikropların bireyler arasında taşınmasını engeller. Sistematik kilit özelliği sayesinde güvenlik düzeyi üst düzeydedir. Eğer arzu edilirse fiziki kilit ekleme alanı da bulunmaktadır.