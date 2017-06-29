Otomobil, iki motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde bir otomobilin 2 ayrı motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 BN 4198 plakalı otomobil, 25 yaşındaki Veysel Turan'ın kullandığı 01 VT 914 plakalı motosiklet ile 26 yaşındaki Ömer Faruk Öztürk'ün kullandığı 01 V 1477 pakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekbinin yaptığı kontrolde Veysel Turan'ın öldüğü belirlendi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan Halil Kale ile diğer motosikletin sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Kale, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Öztürk'ün ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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