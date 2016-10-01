Haber Kaynağı: DHA

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Çay- Dinar karayolunun 25'inci kilometresindeki Kılıçkaya Köyü yakınlarında meydana geldi. 50 yaşındaki Halil Ucer yönetimindeki 20 PH 778 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 yaşındaki Birol Şahin yönetimindeki 48 HZ 478 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Araçlara çarpmamak için manevra yapan 52 yaşındaki Kadir Pamukçu yönetimindeki B-EY 2707 Almanya plakalı otomobil ise, şarampole uçtu.Kazada hurdaya dönen otomobildeki Halil Ucer ile 70 yaşındaki Kezban Kocagöz öldü. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan minibüste ise sürücü Birol Şahin ve 4 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü Kadir Pamukçu yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi ile sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Halil Ucer ile Kezban Kocagöz'ün cenazeleri yapılan inceleme sonrası Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu.Kaza nedeniyle Çay- Dinar karayolu bir süre ulaşıma kapatılırken, Çay Belediyesi ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu temizlenerek açıldı.