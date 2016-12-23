Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü

Bursa'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavak Caddesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Çakal yönetimindeki 16 LD 961 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Volkan Ö.'nün kullandığı 16 M. 2091 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan 74 yaşındaki Üsük Keskin olay yerinde, otomobil sürücüsü Fatih Çakal ise kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde öldü. Kazada, minibüs sürücüsü Volkan Ö. ise hafif yaralandı.



Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.



