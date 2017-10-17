Otomobil kamyona çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Kaza, öğleden sonra Pazarcık- Kahramanmaraş karayolunda meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden 74 yaşındaki İbrahim Üstel yönetimindeki 27 BY 693 plakalı otomobil, Mehmet Mendiz 46 DT 665 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, sürücü İbrahim Üstel ile yanındaki Elif Canpınar ve 67 yaşındaki Ayşe Pfundsteir otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 kişiyi yaptığı çalışmayla çıkardı. Yapılan kontrollerde Elif Canpınar ve Ayşe Pfundsteir'in öldüğü belirlendi. Ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Üstel de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri, otopsi için morga konuldu.