Otomobil kamyona çarptı: 3 kişi öldü!

Giresun’da kontrolden çıkan otomobil karşı yönde seyreden kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza merkeze bağlı Ülper Köyü’nde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Dereli ilçesinden Giresun’a giden Hüseyin Kılıçaslan yönetimindeki 28 AJ 499 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen A.C.Ö. idaresindeki 28 K 7167 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobildeki sürücü Kılıçaslan ile birlikte araçta bulunan Şahin Yapıcı ve Halis Tanış hayatını kaybetti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışarak ölen 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.



Kaza nedeniyle Giresun-Dereli yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.