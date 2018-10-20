Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

Kayseri-Adana karayolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kayseri-Adana karayolu Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Keziban Oruçhan (35) yönetimindeki 38 JA 364 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Otomobil içerisinde sıkışan 3 yaşındaki Kadir Haktan Kahraman, Ahmet Keskin (35), Servet Kahraman (35) ile otomobil sürücüsü Keziban Oruçhan yaşamını yitirdi. Kazanın meydana geldiği Kayseri-Adana karayoluna ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Seyide Aydın ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri meydana gelen kaza sonrası yaptığı incelemede küçük çocuğun otomobilden fırlayan cansız bedenini kaza yerinin yaklaşık 50 metre gerisinde buldu. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan Adana-Kayseri karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.