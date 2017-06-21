Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde otoyolda otomobilin TIR'a akradan çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza öğle saatlerinde otoyolun Karakütük mevkiinde meydana geldi. Pozantı'dan Tarsus yönüne giden Suat Ataman yönetimindeki 38 NP 007 plakalı otomobil, aşırı yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak aynı istikamette giden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Suat Ataman ile beraberindeki eşi Derya Ataman çocukları Gülten Ataman kaza yerinde yaşamlarını yitirirken; İsmail Ataman, Enes Baran ve Servan Ataman ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yapılan kontrolde otomobilin hız kadranının 120'de takılı olduğu belirtildi.



Kazanın meydana geldiği noktada ise jandarma ve trafik ekipleri önlem alırken trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.