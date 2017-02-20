Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 ölü

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Doğancı Mahallesi yakınlarında, otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Doğancı Mahallesi yakınlarında, otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü

Kaza, Bursa-Orhaneli Karayolu Doğancı Mahallesi girişinde meydana geldi. 69 yaşındaki Halil Şimşek yönetimindeki 43 HU 867 plakalı otomobil, iddiaya göre, yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayarak, karşı yönden gelen Suriyeli Mahmoud Deher yönetimindeki 17 ZG 987 plakalı TIR’la çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Halil Şimşek ile yanında bulunan arkadaşı 77 yaşındaki İrfan Aydın öldü.Otomobilde sıkışan cesetler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılarak adli tıp kurumuna kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınarak, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.