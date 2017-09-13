Otomobil uçuruma devrildi: 4 kişi öldü

Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Otomobil uçuruma devrildi: 4 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Kemaliye ilçesi Şahinler köyü Rabat mevkisinde Ruhan Gökyıldırım idaresindeki 06 RK 995 otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü Gökyıldırım ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, Elif (25) ve Neziha Gökyıldırım (78) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'da bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye Erzincan İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı çok sayıda ekip ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #erzincan #kaza #ölüm
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