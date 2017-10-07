Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaşındaki çocuk öldü!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 yaşındaki çocuk ölürken, 3 kişi de yaralandı

Kaza Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet Süzel yönetimindeki otomobil, manevra yapmak isterken direksiyon kontrolünün yitirilmesi ile 6 metrelik uçurumdan yuvarlandı.



Kazayı görenler durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 5 yaşındaki Bayram Süzel'i iç kanama şüphesiyle hemen hastaneye kaldırdı. Ancak küçük çocuk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazada araçta bulunan Mehmet Süzel, eşi Hava Süzel ve büyük oğlu Eren Süzel ise yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.