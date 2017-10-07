Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaşındaki çocuk öldü!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 yaşındaki çocuk ölürken, 3 kişi de yaralandı

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaşındaki çocuk öldü!

Kaza Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet Süzel yönetimindeki otomobil, manevra yapmak isterken direksiyon kontrolünün yitirilmesi ile 6 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazayı görenler durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 5 yaşındaki Bayram Süzel'i iç kanama şüphesiyle hemen hastaneye kaldırdı. Ancak küçük çocuk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada araçta bulunan Mehmet Süzel, eşi Hava Süzel ve büyük oğlu Eren Süzel ise yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #ölüm
Önceki Haber
Bahçeli'den İdlib açıklaması: Cumhurbaşkanı'nın yanındayız!
Sonraki Haber
Biri hapise, biri toprağa...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.