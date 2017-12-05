Otomobilde iki ceset bulundu!

Batman'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kuyubaşı köyüne ihbar üzerine giden jandarma ekibi, park halindeki otomobilin içinde, bir erkek ile bir kadının cesedi bulundu

Batman'da otomobilde biri kadın iki kişinin cesedi bulundu.



Merkeze bağlı Kuyubaşı köyü kırsalında bir otomobili gören köylüler şüphe üzerine durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobilde biri kadın iki ceset buldu.



Yapılan incelemede cesetlerin Veysel Yıldız'a (40) ve S.K'ya (35) ait olduğu ve silahla vurularak öldürüldükleri belirlendi.



Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından cesetler otopsi için 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ



Batman'ın Kuyubaşı köyü yakınlarındaki bir tarlada, Veysel Yıldız ile Sevdet Keskin'nin otomobilde cesetlerinin bulunmasıyla ilgili sır perdesi aralandı. Dün saat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayda, Veysi Yıldız'ın, kardeşinin kayınpederinin imam nikahlı olan ikinci eşi Sevdet Keskin'i tabancayla vurarak öldürdüğü, ardından da silahı şakağına dayayıp, tetiği çekerek intihar ettiği saptandı.



Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız ile Keskin'in otopsileri tamamlanırken, jandarmanın soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.



