Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, otomobilin kavşakta çarptığı bisikletin sürücüsü Mehmet Sert (37), yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
23 Nisan 2018 Pazartesi 10:26

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi Kule Site kavşağında meydana geldi. Mehmet Kağan Yurteri yönetimindeki 07 MKP 43 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Sert'in kullandığı bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Sert, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Sert'i ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Sert, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Mehmet Kağan Yurteri ise gözaltına alındı.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #konya kaza #ölüm
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