Otomobilin çarptığı kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de, otomobilin arkadan çarpmasıyla devrilen çöp kamyonundaki İl Özel İdare çalışanı 34 yaşındaki Adem Ali Türüt öldü, Kazım Öksüz yaralandı

Kaza bugün sabah saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Cemil Y. yönetimindeki 53 DC 049 plakalı otomobil, önce Kemal Y.'nin kullandığı 53 AY 847 plakalı otomobile, ardından da Kadem Öksüz'ün kullandığı 53 DZ 372 plakalı İl Özel İdaresi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmayla kontrolden çıkıp devrilen çöp kamyonunun sürücüsü Kadem Öksüz ile yanındaki Adem Ali Türüt ağır yaralandı. Ambulansla Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem Ali Turgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.