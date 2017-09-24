Otomobilin çarptığı yeni mezun doktor ölümden döndü

BURSA'daki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’den yeni mezun olan Metehan Uzundal, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanırken, mezun olduğu fakültenin hastanesinde tedavi altına alındı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yeni mezun olan ve Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) giren Metehan Uzundal, uzman doktor olma hayali kurarken trafik kazası geçirdi. Önceki gece Bursa- İzmir çevre yolunda ilerleyen Uzundal’ın aracı, yapımı sürmekte olan Şehir Hastanesi yakında arıza yaptı. Aracını yolun kenarına çekerek gerekli işaret levhalarını koyan genç doktor, yoldan geçen sürücülere işaret ederek yardım istedi. Bir sürücünün gence yardım etmek için durduğu sırada, Uzundal’ın otomobiline başka bir araç çarparak kaçtı. Kazada Uzundal’ın sağ bacağı parçalandı, vücudunda başka kırıklar da oluştu. Aşırı kan kaybeden Metehan Uzundal’a yardım için duran araçtaki iki genç yardım etti. Uzundal, ambulans çağrılarak yakında bulunan mezun olduğu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin acil servisine kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Metehan Uzundal, kendine yardım etmek için duran gençler olmasa kan kaybından ölmüş olabileceğini söyledi. Metehan Uzundal, şöyle dedi:“Aracım bozuldu, kenara çektim. İkaz levhasını koyduktan sonra yoldan geçenlerden yardım istedim. Bir araç durdu ve içinden çıkan iki genç bana yardım etmek istedi. Aktarma kablosu vermek için bagaja eğildiğimde araç çarptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Bana vuran araç olay yerinden kaçmış. Bana o iki genç yardım etmiş ve ambulans çağırarak beni hastaneye yetiştirmişler. Bana çarpıp kaçan vicdansız sürücünün bir an önce yakalanmasını istiyorum. Beyaz renkli Renault Clio marka araçmış. Görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini rica ediyorum. Ben doktor olduğuma sevinemeden bu hale geldim. Ayağım parçalandı. Platin takacaklar. Belimde göçük var. Bu yaşta bana bunu yaşatanların cezalarını çekmelerini istiyorum.”Genç doktorun babası Ergün Uzundal da “Oğluma çarpıp kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum” dedi.