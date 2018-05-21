Otomobiline kaya parçası düşen mümessil öldü

Ağrı'nın Tutak ilçesi yakınlarında otomobilinin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren tıbbı mümessil Gökhan Fındıkçı (31), 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Otomobiline kaya parçası düşen mümessil öldü
21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:42

Olay, 16 Mayıs Çarşamba günü saaat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ağrı'nın Tutak ilçesi yakınlarında dağdan kopan kaya parçası, kent merkezine doğru giden Gökhan Fındıkçı yönetimindeki 34 RT 8744 plakalı otomobile isabet etti. Kaya parçası, otomobilin ön camından girip, Fındıkçı'nın başına çarptı. Aldığı darbeyle Fındıkçı'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole sürüklendi. Bu sırada arkadan gelen otomobildeki ilaç mümessili arkadaşı, Gökhan Fındıkçı'nın yardımına koştu. Fındıkçı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Gökhan Fındıkçı, ilk müdahalesinin ardından da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Fındıkçı dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Gökhan Fındıkçı, bugün ikindi vaktinde merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Geçtiğimiz yıl evlenen Fındıkçı'nın 14 günlük bir bebeğinin olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ağrı #ölüm #mümessil ölüm
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