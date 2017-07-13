Otoparklar griş çıkışa kapandı

Emniyet Müdürlüğü'ne email ile yapılan bomba ihbarından sonra Anadolu Adalet Sarayında bazı katlar giriş çıkışa kapatıldı ve binaya polis ekipleri sevk edildi.

Adalet Sarayında hizmet veren eksi 5 eksi 2 eksi 1 deki kapalı otoparklar giriş ve çıkışları kapatıldı. Polis dedektör köpekleri getirerek araştırma yapmak için hazırlık yapıyor.









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