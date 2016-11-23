Otoparkta, boş arsalarda, otellerde... fuhuş yapan 15 kadına gözaltı!

Konya kent merkezindeki cadde kenarlarında gece fuhuş yapmak için müşteri bekledikleri öne sürülen ve caddelere fuhuş amaçlı kartvizit attıkları belirtilen 15 kadın polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ile Meram İlçesi'nde gece cadde kenarında bekleyip, yoldan geçen sürücülerle para karşılığı ilişkiye giren ve fuhuş amaçlı caddelere kartvizit atan kadınların olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu kadınları fiziki takibe aldı. Cadde kenarında bekleyen kadınların, yoldan geçen sürücüleri durdurup para karşılığında otopark, boş arsalar, otel ve evlerde cinsel ilişkiye girdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler 15 kadını müşterilerle pazarlık yaparken ve yerlere kartvizit atarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Polis, yapılan aramalarda çok sayıda kartivizite el koydu. Bazılarının uyuşturucu bağımlısı olduğu, bazılarının ise çocuk sahibi olduğu belirtilen kadınlar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturma sürdrülüyor.