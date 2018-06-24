Oy verme ile birlikte usulsüzlük iddiaları da başladı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oy verme işlemi 08:00 itibariyle başladı. Oy verme işlemlerinin başlamasıyla beraber, seçimde usulsüzlük haberleri de gelmeye başladı...

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oy verme işlemi 08:00 itibariyle başlarken, vatandaşlar sandıklara gidiyor.

Oy verme işlemlerinin başlamasıyla beraber, seçimde usulsüzlük haberleri de gelmeye başladı.

TOPLU OY KULLANILDI...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde de bir okulda toplu oy kullanıldığı iddia edildi.

Görüntülerde, "Evet, sandığa fazladan oy atılmış, oyların hepsi daha kullanılmamış. Tüm görevliler burada. Sayın başkan gördünüz, paket oy atıldı" denildiği görülürken, sandık başkanının yanıt vermediği de fark ediliyor.

Urfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Vergili Köyü'nde CHP'li müşahitlerin köye alınmadığı bildirildi.

ÇELEBİ: ŞANLIURFA’DA 30’A YAKIN KÖYDE MÜŞAHİTLERİMİZ BASKI İLE UZAKLAŞTIRILDI

Sandık Gücü yöneticilerinden CHP Parti Meclisi üyesi Mehmet Ali Çelebi, “Şanlıurfa’da 30’a yakın köyde müşahitlerimiz baskı ile uzaklaştırıldı. Canhıraş bir mücadele devam ediyor. Ne olursa olsun milli irade kazanacak! Kayıtlarımız var, itirazlarımız hazır. Geçmiş seçimde sonradan mühür basılan ve videosu çekilen sandığı iptal ettirdiğimiz gibi bunların da iptalini sağlayacağız” açıklamasında bulundu.