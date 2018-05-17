Oyuncu Barış Atay serbest

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek dün sabah gözaltına alınan ve öğleden sonra adliyeye sevk edilen oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

Oyuncu Barış Atay serbest
17 Mayıs 2018 Perşembe 09:09

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatılan oyuncu Barış Atay, dün saat 16.00 sıralarında da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ancak Barış Atay, ifadesi alınmadan yeniden emniyete gönderildi. Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin gözaltına alındığında cep telefonunun yanında olmadığını, daha sonra getirildiğini, savcının da cep telefonunun incelenmesi için Atay'ı tekrar emniyet müdürlüğüne gönderdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Barış Atay serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #barış atay #barış atay serbest
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