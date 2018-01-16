Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

DONDURMAM Gaymak filmiyle kendinden söz ettiren tiyatro ve sinema oyuncusu Turan Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Beykoz'da yaşayan Turan Özdemir'e ailesi telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine bir yakını eve gitti. Kapıyı açan yakını, evde Turan Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ilk belirlemelere göre Özdemir'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Özdemir, 2016 yılında anjiyo olmuştu.



ÖZDEMİR'İ EVDE ÖLÜ OLARAK BULAN ARKADAŞI KONUŞTU



Yakın bir bölgede oturan arkadaşı Tolga Demircan, "Öğlen gibi eşi Müzeyyen abla aradı. Kendisi ulaşamadığını söyledi. Normalde ulaşıyorduk, 3 gün önce de beraberdik. Benim de evim yakın buraya, bize de anahtar vardı, anahtarla kapıyı açıp içeri girdik ve üzücü olayla karşılaştık. Şoktayız, ne diyeceğimi bilemiyorum, daha çok yeni. Bütün gün emniyetteydim, Adli Tıp'a gönderdik. Şüpheler kalp krizini gösteriyor ama Adli Tıp'ı bekliyoruz. Saat 12.30 gibi bulduk. İlk etapta ailesine söyleyemedim. Sonra öğrendiler, onlar da çok zor durumdalar." dedi.

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